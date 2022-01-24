Франція не евакуюватиме своїх дипломатів, але продовжує стежити за розвитком подій

Франція не евакуюватиме своїх дипломатів, але продовжує стежити за розвитком подій

У диппредставництві зазначили, що продовжують консультації з європейськими партнерами.

Посольство Франції в Україні взяло до відома повідомлення США про репатріацію неосновного дипломатичного персоналу зі свого посольства в Києві та їхніх сімей, продовжує консультації з партнерами та готове адаптувати свою позицію відповідно до розвитку ситуації в безпековій сфері.

Про це повідомили в понеділок, 24 січня, в посольстві Франції, пише "Інтерфакс-Україна".

"В оновлених порадах для мандрівників ми вже висловили занепокоєння щодо посилення російської військової присутності на кордонах з Україною та рекомендації щодо підвищеної пильності, адресовані нашим співвітчизникам в Україні або охочим туди поїхати", - йдеться в повідомленні.

У диппредставництві наголосили, що "продовжують стежити за розвитком подій з максимальною пильністю".

"Ми продовжуємо тісні консультації з усіма нашими партнерами, особливо європейськими, і готові адаптувати нашу позицію відповідно до розвитку ситуації в безпековій сфері", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, 23 січня 2022 року Державний департамент США ухвалив рішення про добровільний від’їзд державних службовців США з посольства у Києві і наказав їм виїхати через загрозу російських військових дій.

В Офісі президента України припускають, що евакуація членів сімей та частини співробітників посольства США в Києві викликана не так зростанням загрози вторгнення Росії, як внутрішньополітичною ситуацією в США.

США, Британія та Німеччина починає евакуацію співробітників своїх посольств у Києві

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