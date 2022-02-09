Франція, Німеччина та Польща закликали Росію до діалогу про безпеку в Європі: деталі

Франція, Німеччина та Польща закликали Росію до діалогу про безпеку в Європі: деталі

Глави цих країн готові конструктивно брати участь у переговорах з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес, та орієнтованих на результат.

Франція, Німеччина та Польща, тобто країни Веймарського трикутника, виступили із заявою, в якій закликають Росію розпочати діалог з питань забезпечення безпеки на європейському континенті.

Про це пише "Інтерфакс".

У документі за підсумками переговорів у Берліні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда закликали Росію зробити внесок у деескалацію ситуації на українському кордоні та розпочати змістовний діалог про безпеку на європейському континенті.

Вони підкреслили, що готові конструктивно брати участь у переговорах з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес, та орієнтованих на результат.

"Глави держав та урядів Веймарського трикутника підкреслили свою відданість спільним зусиллям щодо зміцнення європейської та трансатлантичної архітектури безпеки", — йдеться у документі.

Сторони вкотре заявили про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наслідки для Росії у разі загострення ситуації, підтримали роль "нормандського формату" у справі реалізації Мінських угод. Лідери трьох країн наголосили, що НАТО має постійно переглядати свою стратегію оборони та стримування з урахуванням змін реальної ситуації та в рамках програми блоку про розширену присутність на передньому фланзі.

Нагадаємо, після вчорашньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За результатами переговорів Україна та Франція погодилися у необхідності продовження діалогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні лідерів "нормандського формату". Також на цій зустрічі йшлося про співпрацю між Україною та Францією.

Читайте також:

Зустріч президентів: що обговорили Макрон і Зеленський