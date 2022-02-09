Франція, Німеччина та Польща закликали Росію до діалогу про безпеку в Європі: деталі

Глави цих країн готові конструктивно брати участь у переговорах з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес, та орієнтованих на результат.
Франція, Німеччина та Польща, тобто країни Веймарського трикутника, виступили із заявою, в якій закликають Росію розпочати діалог з питань забезпечення безпеки на європейському континенті.
Про це пише "Інтерфакс".
У документі за підсумками переговорів у Берліні президент Франції Еммануель Макрон, канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Польщі Анджей Дуда закликали Росію зробити внесок у деескалацію ситуації на українському кордоні та розпочати змістовний діалог про безпеку на європейському континенті.
Вони підкреслили, що готові конструктивно брати участь у переговорах з питань безпеки, що становлять взаємний інтерес, та орієнтованих на результат.
"Глави держав та урядів Веймарського трикутника підкреслили свою відданість спільним зусиллям щодо зміцнення європейської та трансатлантичної архітектури безпеки", — йдеться у документі.
Сторони вкотре заявили про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та наслідки для Росії у разі загострення ситуації, підтримали роль "нормандського формату" у справі реалізації Мінських угод. Лідери трьох країн наголосили, що НАТО має постійно переглядати свою стратегію оборони та стримування з урахуванням змін реальної ситуації та в рамках програми блоку про розширену присутність на передньому фланзі.
Нагадаємо, після вчорашньої зустрічі із президентом РФ Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон у вівторок, 8 лютого, прибув до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За результатами переговорів Україна та Франція погодилися у необхідності продовження діалогу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі на рівні лідерів "нормандського формату". Також на цій зустрічі йшлося про співпрацю між Україною та Францією.
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