Франція планує продовжити підтримку України щодо постачання військової техніки - Макрон

Франція буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французька допомога має посилити оборонну спроможність України.

Про це йшлося під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленський у Парижі, - інформує Офіс українського президента.

За словами Макрона, двостороння Угода про співробітництво у сфері безпеки буде чинною доти, поки Україна не вступить до НАТО.

«Франція планує продовжити підтримку України щодо постачання військової техніки, кооперації оборонної промисловості, навчання, розвідки, допомоги цивільному сектору. Ми готові посилити нашу оборонно-промислову та технологічну базу на користь європейської оборони», – сказав він.

Крім того, Еммануель Макрон підтримав ідею стосовно випуску єврооблігацій для мобілізації оборонної промисловості.

«Ми сповнені рішучості підтримувати вас. Ми стоятимемо пліч-о-пліч і переконані, що, діючи спільно, ми захищаємо не лише Україну, а й те, що нас об’єднує – наші цінності. Франція буде поруч із вами сьогодні й завтра. Запевняю в нашій підтримці, яка триватиме стільки, скільки потрібно», – сказав Президент Франції, звертаючись до Володимира Зеленського.

Раніше президент Франції відклав візит до України з міркувань безпеки. Про це пише видання Challenges. “Перший двосторонній візит Макрона, запланований на 13-14 лютого, переноситься”, – йдеться у повідомленні видання.

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