Франція прокоментувала наміри свого посла бути присутнім на "інавгурації" Путіна

Незважаючи на засудження президентських виборів у Росії, Франція все ж вирішила відправити свого посла на церемонію "інавгурації" Путіна 7 травня.

На "інавгурацію" лідера РФ Володимира Путіна вирішив прибути посол Франції П'єр Леві, однак Франція стверджує, що участь дипломата не означає, що країна вважає обрання Путіна легітимним чи що визнає його.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в французькій дипломатії.

"Францію на цій церемонії представлятиме наш посол в Росії...Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання Путіна легітимним або що ми "визнаємо" його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві", — повідомило джерело.

Неназваний спікер нагадав, що Франція "взяла до відома результати президентських виборів в Росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН".

Нагадаємо, у вівторок, 7 травня, у Кремлі відбудеться урочиста церемонія "інавгурації" Володимира Путіна на пост президента Росії. Деякі країни ЄС заявили, що прийняли запрошення російської сторони, серед них Франція, Угорщина та Словаччина, "щоб тримати відкритими канали комунікації".

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