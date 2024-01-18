Франція щомісяця постачатиме Україні тисячі снарядів і 50 авіаракет

Франція до кінця 2024 року постачатиме Україні по 3 тисячі снарядів щомісяця.

Франція буде постачати Україні до 50 ракет щомісяця до кінця 2024 року. Також Париж збільшить постачання артилерійських боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьяна Лекорню, пише Le Figaro.

"У період від лютого 2022 року до кінця 2023 року Франція постачала в Україну 2000 снарядів на місяць, з січня – 3000 снарядів на місяць", – сказав Себастьян Лекорню.

Він також заперечив, що росіяни перехопили ініціативу на фронті, додавши, що Москва не виграє війну проти України. Міністр наголосив, що успіхи російської армії обмежуються "двома кілометрами, погризеними тут і забраними назад".

"Контрнаступ не спрацював так, як ми хотіли, однак це не дає переваги Путіну", - наголосив глава Міноборони Франції.

Раніше повідомлялося, що Себастьян Лекорню анонсував, що Франція виготовить та передасть на потреби українських військових 78 самохідних артилерійських установок (САУ) CEASAR.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон раніше анонсував візит до України наступного місяця і повідомив, що підпише угоду про постачання Україні нової зброї, зокрема ракет SCALP.

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