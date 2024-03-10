Франція створює коаліцію країн, готових відправити західні війська до України - Politico

Франція створює альянс країн, які потенційно готові до відправлення західних військ до України — і в процесі поглиблює своє протистояння з більш обережним Берліном.

Про це пише видання Politico.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне в п’ятницю перебував у Литві, де зустрівся зі своїми балтійськими та українськими колегами, щоб обговорити ідею, що іноземні війська можуть зрештою допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

"Не Росії вказувати нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Це не справа Росії організовувати, як ми розгортаємо наші дії, чи встановлювати червоні лінії. Тому ми вирішуємо між собою", — сказав Сежурне.

Сежурне неодноразово називав операції з розмінування можливістю, кажучи, що це "може означати наявність певного контингенту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що очільник МЗС Франції заявив, що Україна не просить нас відправляти війська, але ми нічого не виключаємо найближчим часом.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Франції Емманюель Макрон знову прокоментував можливу відправку військ до України.

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