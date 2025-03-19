Франція сумнівається в реалістичності умов Путіна щодо миру в Україні

Президент РФ Володимир Путін висунув неприйнятні для України та Заходу умови, серед яких припинення всієї зовнішньої допомоги Києву.

Про це розповіла речниця уряду Франції Софі Прімас, передає Укрінформ.

"Володимир Путін висунув умови, які не здаються реалістичними, принаймні для європейців та українців, зокрема про припинення всієї західної підтримки України", — сказала вона.

Вона висловила сумнів у реальності часткового перемир'я між Трампом і Путіним, наголосивши, що Росія продовжує атакувати українську енергетику.

Прімас заявила, що телефонна розмова між Трампом і Путіним не може призвести до угоди, якщо в обговоренні не братимуть участі самі українці та європейці.

Речниця уряду зазначила, що саме з цієї причини президент Франції Емманюель Макрон щодня спілкується з президентом Трампом, президентом Зеленським і європейськими лідерами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 18 березня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Під час перемовин Путін відмовився погодитися на пропозицію про повне 30-денне припинення вогню. Він дав згоду лише на припинення атак на енергетичні та інфраструктурні об'єкти.

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