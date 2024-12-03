Франція та Британія обговорюють можливість розміщення своїх військ в Україні — ЗМІ

Розмови ведуться в окремих столицях без залучення НАТО.

В керівництві Великої Британії та Франції обговорюють можливість розміщення своїх військ на території України для забезпечення гарантій безпеки.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", з посиланням на анонімного чиновника НАТО.

Війська Франції та Великої Британії можуть розмістити на лінії розмежування для моніторингу припинення вогню.

Чиновник заявив, що такі розмови ведуться в окремих столицях без залучення НАТО. Лондон та Париж шукають варіанти дій для різних сценаріїв розвитку, якщо виникнуть питання щодо залучення США, щоб забезпечити підтримку Україні.

"Розробка конкретних пропозицій і варіантів підтримки необхідна також для того, щоб гарантувати участь союзників з Європи у мирних перемовинах України і Росії за посередництвом новообраного президентства США Дональда Трампа", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Міністерства національної оборони та віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що наразі в середині НАТО не ведеться жодних дискусій щодо відправлення військ Альянсу до України.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський назвав ім'я політика, який має вплив на запрошення України до НАТО.

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