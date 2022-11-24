Франція та Нідерланди заявили, що російські ракетні атаки проти України не можуть лишатись безкарними

Дії Росії, яка хоче за будь-яку ціну знищити Україну, не можуть залишатись безкарними.

Про це заявили президент Франції Емманюель Макрон та глава МЗС Нідерландів Вопке Хукстра.

Президент Франції заявив, що атаки на критичну інфраструктуру є воєнним злочином.

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"Сьогодні Україна зазнала масованих бомбардувань, внаслідок яких значна частина країни залишилася без води та світла. Будь-який удар по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином і не може залишитися безкарним", – написав Макрон у Twitter.

В свою чергу голова МЗС Нідерландів зазначив, що російські спроби лишити українців без світла викликають огиду, а також є порушенням міжнародного права.

"Нові російські напади на українські міста та інфраструктуру. Навмисно позбавляти мирних жителів тепла – огидно, це порушення міжнародного гуманітарного права. Нідерланди продовжать докладати зусиль, щоб притягнути Росію до відповідальності. Безкарність – не варіант", – написав у Twitter Хукстра.

Нагадаємо, раніше представниця США на Радбезі ООН заявила, що Росія йде на ескалацію конфлікту через поразки на полі бою.

Також ми інформували, що президент України виступив на терміновому засіданні Радбезу ООН.

Новини України та світу | Випуск ТСН 19:30 за 23 жовтня 2022 року

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