Франція від сьогодні почала головувати у Раді ЄС, а Польща - в ОБСЄ

Франція від сьогодні почала головувати у Раді ЄС, а Польща - в ОБСЄ

Німеччина почала головувати у G7.

Франція від сьогодні, 1 січня 2022 року, почала головувати у Раді Європейського Союзу, а Польща перейняла від Швеції головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

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Як повідомляється на сайті Ради ЄС, головування Франції триватиме до 30 червня 2022 року. Пріоритети французького головування відображені у девізі: "Відновлення, сила та відчуття приналежності". Зокрема, відновлення стосується того, аби створити можливість у Європі реалізувати екологічні і цифрові перетворення.

Пріоритети Франції були представлені її президентом Еммануелем Макроном ще 9 грудня 2021 року. Так, під час головування Франція зосередить увагу на відстоювання європейського суверенітету, створенні нової європейської моделі економічного зростання і на створенні більш "людської" Європи.

Водночас, як йдеться у повідомленні на сайті ОБСЄ, 13 січня на засіданні Постійної ради ОБСЄ міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау представить пріоритети польського головування в організації. Зокрема, Польща зосереджуватиме увагу на здобутті прогресу на шляху мирного урегулювання конфліктів в країнах-членах ОБСЄ.

"Польща зосереджуватиметься на підтримці форматів і процесів ОБСЄ із врегулювання конфліктів, й особлива увага приділятиметься сприянню у наданні допомоги населенню, що постраждало від конфліктів", - заявив новий голова ОБСЄ Рау.

Також він додав, що щирий діалог між країнами-учасницями ОБСЄ має ґрунтуватися на принципах міжнародного права і дотриманні процедур ОБСЄ.

Варто також зазначити, що від 1 січня Німеччина почала головувати у "Великій сімці" найбільш промислово розвинених країн (США, Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія), перейнявши головування від Великої Британії. Найважливішою подією німецького головування стане саміт лідерів держав і урядів країн G7, запланований на 26-28 червня у замку Ельмау в баварських Альпах.

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