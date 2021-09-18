Франція вирішила відкликати послів із США та Австралії після створення альянсу з Великою Британією: що сталося

Франція вирішила відкликати послів із США та Австралії після створення альянсу з Великою Британією: що сталося

Оголошене рішення про будівництво атомних підводних човнів в рамках нового альянсу обурило Францію.

Франція хоче відкликати послів із США та Австралії для консультацій після підписання угоди про створення альянсу цих країн з Великобританією під назвою AUKUS.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, — повідомляє телеканал Al Jazeera.

Глава французького МЗС зауважив, що таке рішення засноване на винятковій серйозності заяв Австралії і США і зроблено за вказівкою президента Франції Еммануеля Макрона.

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Міністр також назвав неприйнятною поведінкою розірвання Австралією контракту на покупку французьких неядерних підводних човнів на користь атомних підводних човнів.

Раніше президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в області безпеки — AUKUS. Альянс допоможе захистити інтереси трьох країн в Індо-Тихоокеанському регіоні і дозволить Австралії вперше побудувати атомні підводні човни, відмовившись від їх закупівель у Франції.

Рішення про будівництво атомних підводних човнів в рамках AUKUS викликало обурення в уряді Франції.

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

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