Франція вирішила відкликати послів із США та Австралії після створення альянсу з Великою Британією: що сталося

Оголошене рішення про будівництво атомних підводних човнів в рамках нового альянсу обурило Францію.
Франція хоче відкликати послів із США та Австралії для консультацій після підписання угоди про створення альянсу цих країн з Великобританією під назвою AUKUS.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, — повідомляє телеканал Al Jazeera.
Глава французького МЗС зауважив, що таке рішення засноване на винятковій серйозності заяв Австралії і США і зроблено за вказівкою президента Франції Еммануеля Макрона.
Міністр також назвав неприйнятною поведінкою розірвання Австралією контракту на покупку французьких неядерних підводних човнів на користь атомних підводних човнів.
Раніше президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон і Великої Британії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства в області безпеки — AUKUS. Альянс допоможе захистити інтереси трьох країн в Індо-Тихоокеанському регіоні і дозволить Австралії вперше побудувати атомні підводні човни, відмовившись від їх закупівель у Франції.
Рішення про будівництво атомних підводних човнів в рамках AUKUS викликало обурення в уряді Франції.
Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".
Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.