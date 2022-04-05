Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Франція запропонувала Україні підтримку щодо розслідування воєнних злочинів

Дата публікації
Перегляди
57
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Франція запропонувала Україні підтримку щодо розслідування воєнних злочинів

pixabay.com

"Правосуддя має здійснитися", - йдеться у повідомленні.

Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті запропонував українським колегам підтримку щодо розслідування воєнних злочинів російських окупантів, а також збору доказів та здійснення правосуддя.

Про це він повідомив у сервісі мікроблогів Twitter.

“Я запропонував своєму українському колезі та генеральному прокурору України оперативну підтримку Франції в розслідуванні воєнних злочинів. Необхідно зібрати докази. Правосуддя має здійснитися”, - зауважив французький посадовець у повідомленні у соцмережі. 

Нагадаємо, після звільнення Київської області  від російських окупантів звірства путінських армійців шокували весь світ - Мережею розлетілися світлини катувань мирних людей, яких перед варварськими вбивствами роздягали, ґвалтували, морили голодом, зв'язували тощо.

Читайте також:

Чи проковтне світ "Бучанську різанину" Путіна - "Нічна варта"

Чи проковтне світ "Бучанську різанину" Путіна - "Нічна варта"

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація