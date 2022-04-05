Франція збирається в наступному пакеті санкцій проти РФ запровадити обмеження на нафту і вугілля

Франція збирається в наступному пакеті санкцій проти РФ запровадити обмеження на нафту і вугілля

Наразі Франція та Німеччина обговорюють умови реалізації цих санкцій.

Міністр закордонних справ Франції Ле Дріан заявив, що нові санкції ЄС мають містити обмеження щодо нафти та вугілля.

Про це пише Le Parisien.

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"Ми працюємо разом, Франція та Німеччина, щоб визначити, яким може бути цей новий пакет санкцій, який повинен буде включати і російську нафту й вугілля", — заявив Дріан під час пресконференції в Берліні з Анналеною Бербок.

За його словами, наразі вони з Бербок обговорюють умови реалізації цих санкцій.

Нагадаємо, Європейський Союз у вівторок, 5 квітня, оголосив про п'ятий санкційний пакет проти РФ, який передбачає заборону на імпорт вугілля з Росії та заборону транзакцій із чотирма російськими банками.

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