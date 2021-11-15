Франція змінила нацпрапор: який колір обновили

Рішення було частково естетичним, оскільки французький та прапор ЄС розвівалися поруч один з одним у багатьох місцях та їх кольори збігалися.

Президент Франції Еммануель Макрон змінив синій відтінок на прапорі Франції на темніший.

Про це повідомляє "Інтерфакс.

Французький триколор тепер складається з темно-синього, білого та червоного кольорів. Зміна синього на темно-синій понад рік залишалася непоміченою, оскільки про це не було офіційно оголошено.

Також видання повідомляє, що цей відтінок на прапорі є посиланням на прапор Франції 1793 року. Рішення було частково естетичним, оскільки французький та прапор ЄС розвівалися поруч один з одним у багатьох місцях та їх кольори збігалися.

Оновлені прапори майорять над Єлисейським палацом, Національними зборами та Міністерством внутрішніх справ. Рішення про зміну кольору французького прапора було ухвалено президентом Республіки 13 липня 2020 за ініціативою операційного директора в Єлисейському палаці Арно Жоленса.

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