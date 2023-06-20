Франція змінила свою позицію щодо вступу України до НАТО, щоб тиснути на Кремль — ЗМІ

Також цей крок може вплинути й на українське керівництво.

В Єлисейському палаці 12 червня Рада оборони розглянула варіант відмови від традиційно обережної позиції Франції щодо приєднання України до блоку НАТО.

Про це інформує видання Le Monde.

У повідомленні вказується, що відтепер Париж може зайняти більш проукраїнську позицію в цьому питанні та перейти з табору США й Німеччини до Польщі та країн Балтії, які вважають, що вступ України до НАТО може стати важливим фактором для гарантування безпеки в Європі.

Франція може змінити свою позицію щодо цього питання, щоб тиснути на Москву та зробити її більш зговірливою у питанні виведення російських військ з України та припинення агресії.

Учасники засідання Ради оборони дійшли висновку, що зміна позиції Парижа може вплинути на Кремль. Таким чином Франція хоче переконати Росію в безперспективності подальшої агресії проти України.

Також цей крок може вплинути й на українське керівництво. Очікується, що це нібито допоможе схилити Київ вступити в гіпотетичні переговори про мир раніше, ніж Україна налаштована зараз.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що очікування України від липневого саміту НАТО у Вільнюсі не змінилися — нам потрібен реальний крок до членства.

Крім того, ми раніше інформували, що генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що майбутні рішення країн-членів на саміті у Вільнюсі наблизять Україну до Альянсу.

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