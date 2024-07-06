Французька "подруга Путіна" Ле Пен зробила заяву про дозвіл Україні бити по РФ

Лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен пообіцяла, що прем'єр від її партії у разі приходу до влади після другого туру парламентських виборів не дозволить Україні використовувати французьку зброю для нанесення ударів по РФ.

Про це вона заявила в інтерв'ю CNN.

Вона наголосила, що дозвіл Києва на використання французьких ракет дальнього радіусу дії на території країни-агресорки буде скасовано. Це саме стосується і розгортання французьких військ, яке допускав президент Емманюель Макрон.

За словами Ле Пен, єдиною "червоною лінією" щодо України є недопущення того, щоб Франція стала "стороною, що воює" у війні через використання цих ракет Франції проти цілей на території РФ.

"Якщо Емманюель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну. Останнє слово за прем'єром", – сказала Ле Пен.

Своєю чергою, лідер "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його полісили, то він не дозволить Росії "поглинути Україну". Він висловив готовність протистояти Росії, якщо стане прем'єром.

Нагадаємо, 30 червня у Франції відбувся перший тур парламентських виборів. В лідерах, за даними МВС Франції, антимігрантська та євроскептична партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен із 33%. На другому місці, маючи 28,1%, альянс лівих "Новий народний фронт". Лише на третій сходинці коаліція партій на чолі з політсилою Макрона – 21%.

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