Французька "подруга Путіна" Ле Пен зробила заяву про дозвіл Україні бити по РФ

Путіністка Ле Пен виступає проти допомоги Україні.
Лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен пообіцяла, що прем'єр від її партії у разі приходу до влади після другого туру парламентських виборів не дозволить Україні використовувати французьку зброю для нанесення ударів по РФ.
Про це вона заявила в інтерв'ю CNN.
Вона наголосила, що дозвіл Києва на використання французьких ракет дальнього радіусу дії на території країни-агресорки буде скасовано. Це саме стосується і розгортання французьких військ, яке допускав президент Емманюель Макрон.
За словами Ле Пен, єдиною "червоною лінією" щодо України є недопущення того, щоб Франція стала "стороною, що воює" у війні через використання цих ракет Франції проти цілей на території РФ.
"Якщо Емманюель Макрон хоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, то війська не будуть відправлені в Україну. Останнє слово за прем'єром", – сказала Ле Пен.
Своєю чергою, лідер "Національного об'єднання" Жордан Барделла заявив, що в разі приходу його полісили, то він не дозволить Росії "поглинути Україну". Він висловив готовність протистояти Росії, якщо стане прем'єром.
Нагадаємо, 30 червня у Франції відбувся перший тур парламентських виборів. В лідерах, за даними МВС Франції, антимігрантська та євроскептична партія "Національне об'єднання" проросійської Марін Ле Пен із 33%. На другому місці, маючи 28,1%, альянс лівих "Новий народний фронт". Лише на третій сходинці коаліція партій на чолі з політсилою Макрона – 21%.
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