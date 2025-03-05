Французька "подруга Путіна" засудила Трампа: що не сподобалося Ле Пен

Французька "подруга Путіна", лідерка ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен розкритикувала призупинення військової допомоги Сполучених Штатів Америки Україні.

Про це вона заявила в інтервʼю Le Figaro.

"На мою думку, брутальність цього рішення вартує осуду. Це дуже жорстоко стосовно українських солдатів, які займаються патріотичним захистом своєї країни", - висловилася Ле Пен.

З її слів, нібито жодна сторона не може змусити Вашингтон продовжувати підтримку України, якщо Штати ухвалять рішення від неї відмовитися. Окрім того, Ле Пен наголосила, що "не дати Україні розумний час, щоб перелаштуватися, дуже сумнівно".

Вона також додала, що припинення постачання зброї для ЗСУ є менш проблематичним, ніж припинення допомоги у сфері розвідки та технологічної та цифрової підтримки.

Нагадаємо, після дій Трампа щодо призупинення допомоги для України у США накинулися з критикою на нього. Сенаторка від Демократичної партії Елісса Слоткін заявила, що колишній президент Рональд Рейган, чию позицію "мир завдяки силі" перейняв Трамп, був би шокований.

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