Французький експерт заявив, що переговори з Росією будуть можливі лише після її повної поразки

Він назвав оманливою ідею зараз запросити Росію разом з усіма за стіл переговорів.

Сама ідея проведення мирних переговорів до повної поразки Росії у війні дуже оманлива.

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Таку думку висловив президент Центру вивчення і дослідження політичних рішень (Франція) Ніколя Тензер.

Під час онлайн-виступу на спеціальній події Київського безпекового форуму, присвяченій саміту Групи семи і Саміту миру він заявив, що позитивним, що на західні партнери України допомагати українцям повернути незаконно вивезених дітей, а також підтримувати територіальну цілісність України.

Водночас, на його думку, нині "рано проводити саміт миру — треба проводити саміт війни, оскільки насамперед треба перемогти у війні".

Він також назвав оманливою ідею запросити Росію разом з усіма за стіл переговорів, що лунала у Швейцарії.

"Це (перемога України – ред.) має бути нашою спільною метою. Ми повинні надати Україні все необхідне, щоб вона могла виграти цю війну однозначно і безповоротно. Я був в Україні кілька тижнів тому, спілкувався з українцями, і я знаю, що цей процес треба пришвидшити", - сказав французький експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США назвали країну, яка підтримує воєнну машину Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що Кім Чен Ин заявив, що підтримує російську війну в Україні.

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