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Франція готова обговорити розміщення своєї ядерної зброї в інших європейських країнах
Макрон заявив, що французька армія є найкращою в Європі, а її модель базується на ядерному стримуванні.
Президент Франції Еммануель Макрон хоче розпочати «дискусію» щодо європейського ядерного стримування, наданого Францією. Йдеться про розміщення літаків з ядерними боєголовками на території інших країн Європи.
Про це пише Le Figaro з посиланням на заяву французького лідера ввечері вівторка, 13 травня, в ефірі TF1.
«Це нормально, що у нас немає стільки снарядів, скільки в інших, і це тому, що наша армійська модель базується на ядерному стримуванні. У нас найкраща армія в Європі. Ми єдина незалежна армія, особливо від Сполучених Штатів», — заявив Еммануель Макрон.
Він нагадав, що коли став президентом [2017 року — ред.], оборонний бюджет Франції становив 32 млрд євро. За майже вісім років його президентства Франція збільшила витрати на оборону до понад 50 млрд євро.
«Наше велике щастя полягає в тому, що ми почали раніше за інших. Ми зосередилися там, де нам потрібно. Ми виробляємо втричі більше Rafale, втричі більше гармат CAESAR. Останніми тижнями ми намагалися мобілізувати приватних інвесторів», — зауважив президент Франції.
Він також повідомив, що готовий обговорювати з іншими країнами тему європейського ядерного стримування, але зауважив, що це не буде просто донатами у безпеку союзників.
«Я хочу розпочати дебати, але Франція не платитиме за безпеку інших. Це не буде відрахуванням з того, що ми маємо, і остаточне рішення завжди буде за Францією. Ми готові розпочати дискусію, зокрема, щодо розгортання літаків, озброєних ядерними бомбами, в інших європейських країнах», — пояснив Еммануель Макрон.
Нагадаємо, Велика Британія таємно готується до прямого нападу Росії, оскільки у Лондоні хвилюються, що не готові до війни. Чиновникам доручили оновити 20-річні стратегії екстрених заходів, а також розробити новий план оборони країни.