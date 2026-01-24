Франція не долучиться до закупівлі американської зброї для України

Прапор Франції / © Associated Press

Париж не бере участь в ініціативі з закупівлі американської зброї для України PURL, але французька сторона допомагає в інших напрямках.

Про це повідомила міністерка-делегат при міністрі збройних сил та у справах ветеранів Франції Еліс Руфо, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ні, у PURL, ми не беремо участі. Та ми допомагаємо в інших сферах», — сказала вона.

Руфо зазначила, що Франція вітає іншими європейськими партнерами цієї ініціативи, та закликала до розвитку безпосередньо систем у ЄС.

«Ми хочемо, щоб усі пам’ятали, що в якийсь момент нам доведеться приймати рішення самостійно і, по суті, розробляти європейські системи. Тож ми готуємося до наступних кроків», — додала вона.

Раніше Макрон анонсував додаткові 6,5 млрд євро на армію до 2027 року. Він заявив про безпрецедентні загрози для свободи та закликав Європу до посилення оборони.

Нагадаємо, 14 липня 2025 року президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість між США та НАТО, згідно з якою європейські союзники фінансуватимуть постачання американської зброї Україні.

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що його країна не долучиться до ініціативи США щодо закупівлі американського озброєння для України через НАТО.

У Берліні вважають, що закупівля американського озброєння — один із небагатьох реалістичних способів швидко забезпечити Україну потрібною зброєю. Попри брак деталей щодо конкретних контрактів, німецький уряд активно просуває ідею купівлі зенітних ракетних комплексів Patriot, необхідних для захисту українських міст від зростальних атак з боку Росії.