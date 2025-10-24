Франція передасть Україні Mirage та ракети: Макрон розкрив деталі

Зеленський та Макрон

Реклама

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив намір Парижа продовжувати нарощувати військову підтримку України та посилювати санкційний тиск на Росію.

Про це він заявив під час онлайн-звернення до лідерів Коаліції охочих, пише УНІАН.

Французький лідер наголосив, що Коаліція відстоює «справедливий, надійний та довготривалий мир» для України, тоді як Росія, розпочавши незаконну війну, відкидає будь-які переговори.

Реклама

Новий пакет військової допомоги

Макрон зазначив, що найближчими тижнями країни-партнери активізують зусилля з надання додаткової фінансової підтримки. Одночасно пріоритетом залишається нарощування військової допомоги за ключовими напрямками:

можливості протиповітряної оборони;

далекобійні засоби;

дрони та системи боротьби з безпілотниками.

Звертаючись окремо до Президента Зеленського, Макрон підтвердив, що найближчими днями буде доставлено додаткові ракети Aster (використовуються у системах ППО SAMP/T). Також організують нові програми підготовки українських військових. Україні будуть направлені нові літаки «Міраж».

Тиск на Росію та санкції

Президент Франції також наголосив на необхідності підтримувати енергетичну стійкість України на тлі посилення російських ударів по інфраструктурі.

Говорячи про тиск на Кремль, Макрон позитивно оцінив нові санкції США проти нафтових компаній РФ, назвавши їх «поворотним моментом» і зазначивши, що вони чудово синхронізовані з 19-м пакетом санкцій ЄС. На його думку, санкції мають прямо вплинути на фінансування російської війни. Макрон закликав продовжувати роботу над підготовкою 20-го пакета санкцій ЄС, щоб збільшити ціну війни для Москви.

Реклама

Довідково

Літаки Mirage 2000-5: Це відносно старий, але боєздатний винищувач ВПС Франції, який вирізняється сучасним радаром RDY, здатним відстежувати до двадцяти цілей і запускати ракети MICA. Хоча він поступається новітнім Rafale, його ефективність може бути високою для завдань ППО та протидії безпілотникам.

Ракети Aster: Використовуються у версіях 15 і 30, є ключовим компонентом франко-італійської системи ППО SAMP/T, забезпечуючи захист від повітряних загроз на середніх і дальніх дистанціях.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради закликав лідерів країн Європейського Союзу підтримати Україну в наданні їй далекобійної зброї, систем ППО, а також ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів.

Велика Британія оголосила про суттєве розширення програми військової підтримки України. Як заявив Прем’єр-міністр Кір Стармер, Лондон передасть Києву 5000 нових ракет багатоцільового призначення.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав новий пакет санкцій США проти російських нафтових компаній «поворотним моментом», адже вони вдаряють по головному джерелу доходів Кремля та підривають його здатність фінансувати війну проти України.