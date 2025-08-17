Франція прокоментувала вимогу Росії щодо демілітаризації України

Прапор Франції. / © Associated Press

Реклама

Франція проти демілітаризації України та не підтримує вимоги Росії. Париж вважає, що найкраща гарантія безпеки - це посилення армії.

Про це заявив французький міністр у справах Європи Бенжамен Аддад в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

З його слів, будь-яка мирна угода повинна супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки для стримування майбутньої російської агресії.

Реклама

"Це та робота, яку ми проводимо з нашими британськими партнерами та "коаліцією рішучих". Це, перш за все, вимагатиме сильної української армії, тому будь-яке бажання "демілітаризувати" Україну є неприйнятним", - сказав міністр.

Франція готова відігравати активну роль у підтримці гарантій безпеки для України. Аддад називає “позитивним кроком вперед” заяву президента США Дональда Трампа про те, що він підтримує ідею участі в цих гарантіях безпеки.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін після зустрічі на Алясці з Дональдом Трампом висунув свої вимоги для завершення війни в Україні. Йдеться, зокрема, про територіальні поступки, заборону НАТО та державний статус російської мови.

Як повідомляв колишній спецпредставник США Курт Волкер, Кремль хотів купити прихильність Дональда Трампа та використати інтереси американських компаній для тиску на Київ, щоб він поступився в обмін на ці бізнес-угоди. Втім, американський лідер на це не купився.

Реклама