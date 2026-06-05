Франція та Німеччина пропонують спростити шлях до ЄС для Молдови і Балкан

ЄС / © Unsplash

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Франція та Німеччина запропонували новий підхід до розширення Європейського Союзу. Йдеться про те, щоб країни-кандидати, зокрема Молдова та держави Західних Балкан, могли поступово долучатися до роботи єдиного ринку, програм та окремих інституцій ЄС ще до офіційного вступу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на аналітичний документ "Новий імпульс для розширення", який Париж і Берлін розіслали партнерам по ЄС 4 червня.

У документі йдеться, що новий підхід має зосередити увагу не лише на процедурних етапах переговорів, а передусім на реальному змісті реформ. Франція та Німеччина закликають держави-члени сприяти відкриттю переговорних кластерів для Молдови та Балкан, якщо це пропонує Єврокомісія.

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Серед пропозицій — доступ до окремих елементів внутрішнього ринку ЄС, участь у програмах Євросоюзу, співпраця у сфері безпеки й оборони, кібербезпеки, а також можливість бути присутніми на деяких неформальних засіданнях Ради ЄС як спостерігачі без права голосу.

Також йдеться про поступову інтеграцію у сферах транспорту, енергетики, цифрового ринку, промислової політики, торгівлі та "зелених коридорів". Автори ініціативи наголошують, що така модель не має замінити повноправне членство, а навпаки — повинна прискорити рух країн-кандидатів до ЄС.

Документ підготували напередодні самітів ЄС-Балкани 5 червня та ЄС-Молдова 22 червня.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України ухвалила новий Закон «Про публічні закупівлі» (№11520), який є одним із ключових елементів євроінтеграційного курсу.

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Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує надати Україні статус «асоційованого члена» Євросоюзу уже зараз, не чекаючи на завершення тривалої процедури вступу.

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