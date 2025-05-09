ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Франція та Польща підписують новий оборонний договір: що відомо

Туск анонсував «новаторські» умови оборонного договору з Францією.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Прем’єр Польщі Дональд Туск та президент Франції Еммануель Макрон

Прем’єр Польщі Дональд Туск та президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Франція та Польща 9 травня підпишуть угоду про поглиблення співпраці в обороні та енергетиці. Документ передбачатиме взаємні зобов’язання у разі зовнішньої агресії, що стане важливим кроком у зміцненні європейської безпеки на тлі сумнівів щодо зобов’язань США перед Європою.

Про це повідомило видання Reuters.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що угода відкриває шлях до розширення французької «ядерної парасольки» на Польщу.

«З мого досвіду, положення договору є новаторськими з точки зору нашої безпеки», — заявив Туск.

Однак Туск підкреслив, що угода не замінює відносин зі США — Польщі потрібні і Америка, і сильний ЄС.

У Парижі угоду розглядають як інструмент збільшення власного впливу в Європі. Французькі чиновники зазначили, що документ міститиме положення про захист «життєво важливих інтересів» Франції — код ядерного стримування. Наразі Франція запевняє: її ядерний захист не замінить американські гарантії, але стане додатковим захистом для Польщі.

Нагадаємо, Макрон попередив Росію про наслідки відмови від перемир’я.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie