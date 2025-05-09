Франція та Польща підписують новий оборонний договір: що відомо

Прем’єр Польщі Дональд Туск та президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Франція та Польща 9 травня підпишуть угоду про поглиблення співпраці в обороні та енергетиці. Документ передбачатиме взаємні зобов’язання у разі зовнішньої агресії, що стане важливим кроком у зміцненні європейської безпеки на тлі сумнівів щодо зобов’язань США перед Європою.

Про це повідомило видання Reuters.

Прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що угода відкриває шлях до розширення французької «ядерної парасольки» на Польщу.

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«З мого досвіду, положення договору є новаторськими з точки зору нашої безпеки», — заявив Туск.

Однак Туск підкреслив, що угода не замінює відносин зі США — Польщі потрібні і Америка, і сильний ЄС.

У Парижі угоду розглядають як інструмент збільшення власного впливу в Європі. Французькі чиновники зазначили, що документ міститиме положення про захист «життєво важливих інтересів» Франції — код ядерного стримування. Наразі Франція запевняє: її ядерний захист не замінить американські гарантії, але стане додатковим захистом для Польщі.

Нагадаємо, Макрон попередив Росію про наслідки відмови від перемир’я.

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