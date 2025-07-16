Франція відмовилась купувати зброю США для України: що стоїть за рішенням Макрона

Еммануель Макрон. / © Associated Press

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Попри те, що США погодилися дозволити європейським країнам закуповувати американське озброєння для передавання Україні, а НАТО взяло на себе координацію поставок, не всі союзники підтримали цю ініціативу. Франція — одна з провідних країн ЄС — чітко дала зрозуміти, що залишиться осторонь.

Про це повідомляє видання Politico.

Під час зустрічі в Овальному кабінеті генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав чотири північноєвропейські країни, а також Велику Британію та Нідерланди, які вже долучилися до нової моделі підтримки Києва. Франція ж виявилася помітною відсутністю у цьому списку.

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Двоє французьких чиновників, знайомих із ситуацією, підтвердили: Париж не приєднається до схеми закупівлі американської зброї. Причина — давня стратегія президента Еммануеля Макрона, який наполягає на розвитку європейської оборонної промисловості та закупівлі озброєнь у вітчизняних виробників.

До того ж Франція стикається з фінансовими обмеженнями: уряд намагається скоротити бюджет і приборкати дефіцит, що ускладнює нарощення витрат на оборону.

Натомість у Берліні вважають, що закупівля американського озброєння — один із небагатьох реалістичних способів швидко забезпечити Україну потрібною зброєю. Попри брак деталей щодо конкретних контрактів, німецький уряд активно просуває ідею купівлі зенітних ракетних комплексів Patriot, необхідних для захисту українських міст від зростальних атак з боку Росії.

Раніше на запитання “Суспільного” про позицію Парижа міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відповів, що країна має власний формат підтримки Києва:

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“Ми вже цього року ухвалили рішення про підтримку України на суму 2 мільярди євро. Ми започаткували нову промислову співпрацю з Україною. Французькі компанії невдовзі почнуть виробництво дронів безпосередньо на українській території. Як бачите, наша підтримка є постійною та незламною”.

Раніше Макрон анонсував додаткові 6,5 млрд євро на армію до 2027 року. Він заявив про безпрецедентні загрози для свободи та закликав Європу до посилення оборони.