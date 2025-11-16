ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Франція відреагувала різкою заявою на обстріли Київа

Французьке МЗС назвало удари Росії по столиці України неприйнятним порушенням міжнародного права.

Наталія Магдик
Париж

Париж / © Pixabay

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що масований нічний обстріл Києва 14 листопада є неприйнятним актом агресії, спрямованим проти мирного населення.

Про це йдеться у заяві офіційному представництві французького зовнішньополітичного відомства.

У МЗС наголосили, що удари Росії торкнулися насамперед столиці, зокрема енергетичної інфраструктури, житлових районів і лікарні, спричинивши численні людські втрати та поранення, включно з дітьми.

«Ці удари, які були значного масштабу і включали близько 430 дронів та 18 ракет, запущених декількома залпами, є подальшою ескалацією і демонструють, якщо потрібні додаткові докази, небажання Росії дотримуватися миру», — йдеться у повідомленні.

Відомство зазначило, що атаки РФ у ніч на 14 листопада були спрямовані передусім на Київ — його енергетичні об’єкти, житлові квартали та медичні заклади, що призвело до багатьох поранених і загиблих, серед яких є діти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після чергового обстрілу Києва російськими військами загинули щонайменше шість осіб, ще понад 30 отримали поранення, серед них є діти.

