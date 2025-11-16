Франція відреагувала різкою заявою на обстріли Київа

Париж / © Pixabay

У Міністерстві закордонних справ Франції заявили, що масований нічний обстріл Києва 14 листопада є неприйнятним актом агресії, спрямованим проти мирного населення.

Про це йдеться у заяві офіційному представництві французького зовнішньополітичного відомства.

У МЗС наголосили, що удари Росії торкнулися насамперед столиці, зокрема енергетичної інфраструктури, житлових районів і лікарні, спричинивши численні людські втрати та поранення, включно з дітьми.

«Ці удари, які були значного масштабу і включали близько 430 дронів та 18 ракет, запущених декількома залпами, є подальшою ескалацією і демонструють, якщо потрібні додаткові докази, небажання Росії дотримуватися миру», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що після чергового обстрілу Києва російськими військами загинули щонайменше шість осіб, ще понад 30 отримали поранення, серед них є діти.