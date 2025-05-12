РФ має час до вечора: Франція слідом за Німеччиною висунула Путінові ультиматум

Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

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Франція слідом за Німеччиною поставила Путінові дедлайн щодо безумовного 30-денного припинення вогню. У разі відмови проти РФ запровадять додаткові санкції.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає Le Figaro.

Макрон заявив, що відновить переговори зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та «європейськими колегами», оскільки американська та європейська пропозиція Росії щодо безумовного 30-денного припинення вогню діє до вечора понеділка.

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«Я розмовлятиму з Володимиром Зеленським та моїми європейськими колегами сьогодні вдень. Рамки були надані. Все зрозуміло», — сказав він. «Зараз ми всі повинні бути розсудливими. Або Росія налаштована серйозно і хоче миру. Або це несерйозно, і ми повинні запровадити більше санкцій».

Нагадаємо, що сьогодні Німеччина висунула Росії ультиматум: або Путін до вечора погоджується на перемир’я, або Берлін запроваджує нові санкції.

У відповідь речник диктатора Пєсков нахабно заявив, що «мова ультиматумів не може використовуватися для діалогу з Росією».