Франція закликала Радбез ООН підтримати негайне припинення вогню в Україні

Франція закликала всі держави-члени Ради Безпеки ООН підтримати ініціативу щодо повного, негайного та безумовного припинення вогню в Україні. Про це заявив постійний представник Франції при ООН Жером Боннафонт під час засідання Радбезу, пише Укрінформ.

Дипломат наголосив на необхідності консолідації міжнародної спільноти навколо вимоги Генерального секретаря ООН щодо негайної зупинки бойових дій. За його словами, Росія має прийняти цю умову та перейти до добросовісних мирних переговорів.

Боннафонт зазначив, що припинення вогню є вимогою більшості держав світу, що нещодавно підтвердили офіційні заяви групи країн, які активно виступають за мир. Він підкреслив, що Україна неодноразово демонструвала готовність до припинення вогню — зокрема, погодилася на пропозицію США в березні та місяцями підтверджувала готовність до переговорів на найвищому рівні. Натомість Росія продовжує посилювати удари по українській території.

Постпред Франції окремо наголосив, що російська агресія є грубим порушенням Статуту ООН, а її зупинення — спільна відповідальність членів міжнародної спільноти.

Боннафонт також засудив безвідповідальні російські вторгнення в повітряний простір країн ЄС та НАТО, а також акти саботажу та дестабілізації на території Європи.

Дипломат нагадав про візит Президента України до Парижа цього тижня, під час якого було підписано декларацію про намір передати Україні 100 винищувачів Rafale. Це, за його словами, демонструє рішучість Франції разом із партнерами посилювати довгострокову підтримку України.

«Ми працюємо над досягненням справедливого та міцного миру, який не означає капітуляцію України, зберігає її право на самооборону та запобігає новій агресії з повною повагою до суверенітету й незалежності країни», — підсумував представник Франції при ООН.

Нагадаємо, раніше низка західних медіа опублікували деталі 28-пунктного мирного плану, таємно розробленого адміністрацією президента США Дональда Трампа.

