Валерій Залужний / © Associated Press

У ЗМІ з’явилася інфорація, що нібито від колишнього головнокомандувача ЗСУ, а тепер посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до кількох відомох військових і пропонували увійти до його парламентського списку його майбутньої політсили у разі висунення на пост президента.

Про це пише французький портал Intelligence Online з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, деяким високопоставленим військовим, близьким до Залужного, запропонували місця у його парламентському списку, попри те, що колишній головнокомандувач Збройних сил України ще не вирішив балотуватися на пост президента.

«Одне джерело, знайоме зі списком потенційних членів парламенту, повідомило, що до нього входять кілька високопоставлених військових чиновників, і до них зверталися щодо можливого членства в парламенті, якщо Залужний стане наступником чинного президента Володимира Зеленського», — йдеться у статті.

У виданні зауважують, що Залужний мовчить щодо будь-яких майбутніх політичних планів, а його команда жорстко контролює його публічні виступи в Лондоні. У серпні газета The Guardian повідомила, що колишній голова передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт пропонував свої консультаційні послуги Залужному, але посол відмовив йому.

За даними Intelligence Online, не лише Залужний думає має політичні амбіції. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов нібито також планує свою політичну кар’єру.

Кирило Буданов / © скриншот з відео

Intelligence Online пише, що якщо Буданов вирішить взяти участь у президентській кампанії, то обере речника ГУР Андрія Юсова для керівництва своєю президентською кампанією.

Андрій Юсов / © скриншот з відео

Що відповіли у Залужного

Медіарадниця Валерія Залужного Оксана Тороп заперечила, що ексголовком готує власну команду під вибори та запрошує туди військових.

Про це вона сказала у коментарі NV.

«Хай хоч мільйон разів це скажуть і напишуть якісь джерела, та його позиція чітка і незмінна», — прокоментувала Оксана Тороп інформацію від Intelligence Online.

За її словами, доки в Україні триває війна, Залужний ні про які вибори не думає.

Медіарадниця Залужного поскаржилася, що ЗМІ тиражують інформацію з посиланням на анонімні джерела, не перевіряючи її.

«І є підозра, що ця інформація, так само як і минула про нібито формування [Залужним передвиборчого] штабу в Лондоні — це ланки одного ланцюга, з одним і тим самим замовником. Хтось вирішив у ці непрості для країни часи погратися в політичні ігри», — сказала Тороп.

Вона запевнила, що головна позиція Залужного — «спочатку треба зберегти Україну».

«Війна триває і виклики перед країною сьогодні величезні», — підсумувала медіарадниця.

Раніше блогер та політичний експерт Володимир Цибулько заявив, що Залужний і Буданов мають найбільший політичний потенціал.