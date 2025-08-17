Французький міністр у справах Європи відвідає Україну

Прапор Франції / © pixabay.com

Французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад у вересні відвідає Україну, щоб обговорити перспективи її вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляє La Tribune Dimanche.

За словами міністра, його візит стане частиною ширшого діалогу між Києвом та європейськими столицями напередодні ухвалення важливих рішень у Брюсселі щодо подальшого розширення ЄС.

«Я буду в Україні у вересні, щоб продовжити наші переговори: мета — швидко розпочати першу частину переговорів», — наголосив Аддад.

Він підкреслив, що Париж повністю підтримує прагнення Києва приєднатися до європейської спільноти.

«Росія не має права вето щодо політичного майбутнього України. Україна має суверенне право обирати свої альянси та свій політичний напрямок», — заявив французький урядовець.

Окрім цього, міністр повідомив, що нещодавно провів розмову з віцепрем’єр-міністром України з питань євроінтеграції Тарасом Качкою. За його словами, сторони обговорили вимоги, які стоять перед Україною на шляху до членства в ЄС.

«Вступ до Євросоюзу — це вимогливий та тривалий процес. Він передбачає проведення масштабних реформ, зокрема щодо гарантування верховенства права, боротьби з корупцією, забезпечення незалежності судової влади та захисту прав меншин», — підсумував Аддад.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що тривалий мир в Україні повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки, які невдовзі будуть обговорюватися зі США та державами, що входять до так званої коаліції охочих.

