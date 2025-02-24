Фрідріх Мерц - новий канцлер Німеччини: що він за політик і чого очікувати Україні

Блок ХДС/ХСС здобув перемогу на виборах до Бундестагу 23 лютого. Це означає, що наступним канцлером стане лідер консерваторів Фрідріх Мерц.

Фрідріх Мерц же пообіцяв сформувати новий уряд Німеччини до Великодня. Говорити про те, хто може увійти до нього, політик відмовився, проте наголосив, що його партія не буде керувати країною разом з АдН. Мерц обіцяє відновити економіку Німеччини, обмежити міграцію, скоротити податки і витрати на соціальне забезпечення та посилити підтримку Україні.

"Сьогодні ввечері ми святкуватимемо, а із завтрашнього дня почнемо працювати", - сказав Мерц, виступаючи перед своїми соратниками в Берліні.

Фото: Associated Press

Фрідріх Мерц

Нагадаємо, дострокові парламентські вибори у ФРН були призначені після розвалу правлячої коаліції на початку листопада 2024 року, коли з неї вийшла "Вільна демократична партія".

Явка виборців становила 84% - це найвищий показник від 1990 року. Головними темами цих виборів були економіка, міграція та безпека.

Що відомо про Мерца

Фрідріх Мерц є лідером Християнсько-демократичного союзу від 31 січня 2022 року.

Народився у листопаді 1955 року. Вищу освіту здобув у Боннському університеті, юрист.

Вступивши до ХДС ще у школі, він завжди прагнув політики і 1989 року був обраний до Європейського парламенту. Потім переключився на внутрішню політичну арену, ставши депутатом Бундестагу 1994 року. Повернувся до політики 2018 року.

Мерц одружений, має трьох дітей.

Фрідріх Мерц — прихильник України

2022 року Фрідріх Мерц одним із перших приїхав з візитом до Києва і відтоді виступає за максимальну підтримку України. Його оцінка війни Росії проти України однозначна: "Це була і залишається протиправна війна Росії. І є тільки одна людина, яка несе за це відповідальність. І її звуть Володимир Путін. Тільки він один".

Фото: Associated Press

Мерц і Зеленський під час візиту до столиці 2022 року

У грудні минулого року Мерц вдруге приїхав до Києва, запевнив президента Зеленського, що, як і раніше, усіляко підтримує Україну. Він також повідомив, що пропонує створити новий альянс найбільших європейських союзників України - або для початку хоча б контактну групу, - щоб виробити спільний погляд на майбутній мир в Україні.

Мерц неодноразово критикував "повільні та нерішучі" дії німецького уряду щодо постачання Києву боєприпасів і передових систем озброєння.

Фрідріх Мерц є прихильником тіснішої співпраці Німеччини з ЄС та НАТО та більшої підтримки України порівняно з урядом Шольца.

Після нападок Трампа на Україну на Мюнхенській конференції Мерц підтримав президента Зеленського, заявивши про його легітимність.

"Понад 1000 днів український народ захищає від загарбницької війни Росії. Україна також відстоює цінності демократії та свободи, які обстоюють Європа та Америка", - заявив він.

Також він заявив, що Україна не повинна відмовлятися від членства в НАТО до початку переговорів з РФ.

"Я не погоджуюся з тими, хто каже, що членство України в НАТО буде неможливе, до початку переговорів з Росією. Ні, інакше. Є вже рішення. Ми вже прийняли рішення, і щоб змінювати таке рішення, я не думаю, щоб одна держава-член НАТО могла вирішувати, щоб змінити це рішення", — зазначив Мерц минулого тижня.

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