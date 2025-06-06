Фрідріх Мерц озвучив, як можна було уникнути війни в Україні ще 2008 року

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що повномасштабної війни Росії проти України, можливо, вдалося б уникнути, якби Київ став членом НАТО ще у 2008 році.

Про це він заявив в інтерв’ю Fox News після зустрічі з Дональдом Трампом.

Він відповідав на запитання журналіста, чи погоджується з тезою Дональда Трампа, що війна в Україні не розпочалася б за його президентства. Мерц відповів: “Це припущення, яке може бути як вірним, так і ні”.

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Під час розмови він нагадав, що у 2008 році президент США Джордж Буш підтримував надання Україні ПДЧ до НАТО, однак Німеччина та Франція тоді виступили проти.

У студії Fox News Мерц також повідомив, що Німеччина продовжить надавати Україні “фінансову, військову та політичну підтримку”, а посадити Росію за стіл переговорів наразі “надзвичайно складно”. Він зазначив, що закликав президента Трампа посилити тиск на Росію.

Мерц також зробив заяву з приводу внутрішньої політики, згадавши міграційну кризу: “У нас спостерігається імпортований антисемітизм через велику кількість мігрантів, які прибули за останні десять років”.

Щодо критики позиції німецького уряду щодо партії “Альтернатива для Німеччини», Мерц заявив, що Німеччина є “зрілою демократією”, де панує свобода думок, і додав: “Нам не потрібні уроки ззовні”. За його словами, ця тема не обговорювалася на зустрічі з Дональдом Трампом.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив президенту США Дональду Трампу під час зустрічі в Овальному кабінеті в четвер, 5 травня, що Білий дім має “сильну позицію”, щоб змусити Кремль зупинити війну проти України.