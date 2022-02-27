ФРН розглядає розширення переліку російських банків, які відключатимуть від SWIFT

ФРН розглядає розширення переліку російських банків, які відключатимуть від SWIFT

Процедура відключення РФ від SWIFT уже почалася.

Перелік російських банків, які відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT, може збільшитися.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду ФРН.

"Усі російські банки, які вже потрапили під санкції міжнародного співтовариства, і, при необхідності, інші російські банки будуть виключені з міжнародної системи платіжних послуг SWIFT. Це має на меті ізолювати ці установи від міжнародних фінансових потоків, що значно обмежить їх глобальну діяльність", - йдеться у повідомлені.

Раніше США анонсували нові жорсткіші санкції проти РФ, які будуть запроваджені "найближчими днями".