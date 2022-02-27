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ФРН розглядає розширення переліку російських банків, які відключатимуть від SWIFT

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ФРН розглядає розширення переліку російських банків, які відключатимуть від SWIFT

скріншот з відео

Процедура відключення РФ від SWIFT уже почалася.

Перелік російських банків, які відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT, може збільшитися.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду ФРН.

"Усі російські банки, які вже потрапили під санкції міжнародного співтовариства, і, при необхідності, інші російські банки будуть виключені з міжнародної системи платіжних послуг SWIFT. Це має на меті ізолювати ці установи від міжнародних фінансових потоків, що значно обмежить їх глобальну діяльність", - йдеться у повідомлені.

Раніше США анонсували нові жорсткіші санкції проти РФ, які будуть запроваджені "найближчими днями".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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