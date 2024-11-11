Фронт, атаки по РФ та важливі розмови: Зеленський звернувся до українців

Зокрема, президент зазначив, що на Курщині українські бійці стримують 50 тис. особового складу армії окупанта, які завдяки цій операції не можуть бути відправлені на інші напрямки ударів.

Президент Володимир Зеленський записав 11 листопада традиційне вечірнє відеозвернення до українців. Він повідомив про ситуацію на фронті, ударах по цілях у Росії, потребу у зброї та важливі розмови з європейськими лідерами.

Відповідне звернення глави держави опубліковане у Мережі.

Ситуація на фронті

Вранці Зеленський заслухав детальну доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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"Фронт, передусім це наш Курахівський напрямок, інші напрямки також на Донеччині. Уважно – щодо Курської операції. Там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ – 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території", – розповів президент.

Удари по РФ

Він також відзначив усі українські сили, які завдають ударів по російських базах, логістиці, тилах. Удари по ворожих арсеналах знизили кількість артилерії, яку застосовує окупант, і це помітно на фронті.

"Саме тому ми потребуємо далекобійних рішень від партнерів – від Америки, від Британії, від Німеччини; це те, що життєво необхідно. Що далі можуть бити наявні в нас ракети, наші дрони, то менше реальної бойової сили буде в Росії", – акцентував глава держави.

ППО

Зеленський також провів цього дня засідання Ставки, на якому було розглянуто кілька питань. Основне – захист українського неба.

"Є непогані результати у зміцненні ППО, і будемо нарощувати відповідний досвід. Ми готуємо подальше організаційне й технічне посилення системи мобільних вогневих груп, а також роботи з дронами. Очевидний пріоритет", – повідомив президент.

Зустріч з Боррелем і Певкуром

Зеленський провів зустріч із керівником європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Обговорили відносини України з ЄС та взаємодію.

"Дуже важлива новина: до кінця року європейські партнери мають встигнути повністю реалізувати ініціативу з постачання Україні мільйона снарядів для нашої артилерії", – зазначив глава держави.

Президент також зустрівся з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром. Зеленський нагадав, що нещодавно через російський удар "Шахедами" по Києву був пошкоджений будинок, у якому розташована резиденція пані посла Естонії в Україні.

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"Це один із численних доказів того, що нам потрібне значне посилення не лише захисту від російського терору, але й тиску на Росію заради обмеження її воєнного виробництва", – наголосив глава держави.

Санкції проти Росії

Зеленський зазначив, що кожен "шахед" і кожна ракета, які використовує Росія, – це в основі своїй компоненти, які постачаються в обхід санкцій. Він наголосив на важливості у наступному санкційному пакеті від ЄС "вдарити, зокрема, по схемах обходу санкцій".

"Всі, хто продовжує таку торгівлю з Росією, повинні чітко розуміти наслідки. Мир завдяки силі – це, зокрема, завдяки силі санкцій", – додав президент.

Розмова з Дудою

Увечері глава держави порозмовляв із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Зеленський привітав його та весь польський народ із Днем незалежності:

"Україна вдячна за всю підтримку Польщі від перших днів повномасштабної війни й до сьогодні. Незалежність і для України, і для Польщі – це сила, яка зміцнює обидва наші народи і яка може бути на сто відсотків ефективною тільки в нашій співпраці, тільки в підтримці один одного. Польще, дякую та вітаю тебе!"

До слова, у попередньому відеозверненні Зеленський сказав, чи можна зупинити війну за допомогою однієї лиш дипломатії.

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