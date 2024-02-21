Фронт і кордон з Польщею: Зеленський провів селектор з міністрами і військовими

Президент України Володимир Зеленський провів 21 лютого селектор з міністрами, військовими та силовиками, на якому йшлося про блокування на польському кордоні та ситуацію на фронті.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

Зеленський – про ситуацію на польському кордоні

"Провів селектор. Сьогодні, окрім щоденних тем, – блокування на польському кордоні", – вказав Зеленський.

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В цьому контексті він поінформував, що разом урядовцями – віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами закордонних справ Дмитром Кулебою, інфраструктури Олександром Кубраковим, аграрної політики Миколою Сольським – детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Президент пообіцяв, що ці кроки будуть дуже швидко.

"Лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", – наголосив Зеленський.

Ситуація на фронті

Щодо ситуація на фронті, то міністр оборони Рустем Умєров доповів про постачання боєприпасів, зброї, систем РЕБ, дронів. Була заслухана детальну доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Були також зведення від ГУР Міноборони та Служби зовнішньої розвідки.

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Події в регіонах України – обстріли, допомога людям

"Ситуація в регіонах: ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях. Дякую всім, хто підтримує людей і захищає життя!" – резюмував президент.

Нагадаємо, станом на 21 лютого польські фермери продовжили блокувати рух вантажівок у напрямках шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про ПП "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець".

Раніше, 19 лютого, Зеленський висловився про це блокування, заявивши, що "новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На поступки поляки не йдуть! Українці відповідають своєю “блокадою”. Але різниця суттєва!

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