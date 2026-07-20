«Фронт може провалитися в один момент»: Тарас Чмут назвав найгірший сценарій після звільнення Федорова

Чмут назвав, що може стати найбільшою помилкою війни / © ТСН.ua

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Керівник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут вважає, що відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони може стати «найбільшою помилкою останніх років», що може призвести до поразки України у війні.

Про це Чмут заявив в інтерв’ю Романові Кравцю для проєкту «Дивись» на «Українській правді».

Керівник «Повернись живим» зізнався, що сприйняв звільнення Федорова «дуже здивовано, дуже несподівано, з великим нерозумінням і неприйняттям цих процесів».

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Яка справжня причина звільнення Федорова

Він припустив, що що головною причиною звільнення Михайла Федорова був не конфлікт із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а перезавантаження системи оборонних закупівель.

«Це низка накопичених проблем… Міністерство не може впроваджувати зміни без підтримки Збройних сил. Якщо Генеральний штаб блокує, ви не можете давати глобального результату, якого очікують президент, суспільство і партнери», — зазначив голова фонду.

Чмут нагадав, що про конфлікт між командою Федорова та Сирським було відомо ще до призначення.

«Президент про нього знав, усі дотичні знали… Без цього конфлікту ідеологій неможливо було», — сказав він.

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«Велика помилка»

«Я вважають, що для України це (відставка Федорова — Ред.) може бути найбільша помилка за останні роки, яка може призвести до поразки у війні. Тому що ми зараз живемо в ситуації, коли зараз 2021 рік. Кожен рік одне й те саме. А потім приходить повномасштабне вторгнення. Об’єму і масштабу якого ніхто не очікував», — каже волонтер.

Фронт може розвалитися

Чмут попередив, що фронт може провалитися «в один момент».

«Росіяни вийдуть на оперативний простір. Росіяни вийдуть на ті площі захоплення, яких не було за ці всі роки. Співставні з нашою Харківською контрнаступальною операцією, або з їхнім наступом лютого-березня 2022 року», — зазначає він.

Водночас, волонтер зауважує, що люди в тилу деморалізовані, зневірені і втомлені. Військові також деморалізовані і втомлені. А проблема мобілізації не вирішена.

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На думку Чмута, успішні удари по російській інфраструктурі в тилу можуть створювати хибне відчуття стабільності.

«Це породжує багаторічну ілюзію того, що війна буде така, як є. Ми забули, що вона може бути інакшою. І коли це відбудеться, може бути дуже боляче», — підсумував Чмут.

Раніш Тарас Чмут порадив українцям уже зараз продумати план на холодний сезон, зокрема розглянути можливість тимчасового переїзду до села, невеликого міста або навіть за кордон.

Нагадаємо, головком ЗСУ Олександр Сирський відповів на чутки про конфлікт із Федоровим та попросив у нього вибачення.

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Тим часом у ЗМІ з’явилася інформація, що Михайло Федоров відмовився від пропонованих президентом посад і висунув ультиматум.

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