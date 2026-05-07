Фройдівська обмовка: у МЗС пояснили, як помічник Путіна видав справжній план РФ

В МЗС наголосили, що вимога Росії вивести ЗСУ з Донеччини містила показову обмовку, яка прямо вказує — Путін шукає не миру, а лише тактичної паузи для нового удару.

Як одна літера в заяві помічника Путіна розвалила міф РФ про «бажання миру» / © МЗС України

МЗС України прокоментувало заяву помічника російського диктатора Володимира Путіна Юрія Ушакова, у якій він ультимативно вимагає від Києва виведення військ з Донецької області

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у соцмережі X.

Слова Ушакова, де він каже, що у разі виведення українських військ з Донецької області бойові дії «припиняться» речник міністерства назвав «фройдівською обмовкою».

«Для тих, хто знає російську мову, це досить фройдівська обмовка помічника Путіна: він вимагає від України виведення військ з Донецької області, щоб бойові дії „призупинилися“ замість „зупинилися“. Чітке зізнання: Москва хоче перепочинку, а не миру. Брехунів викрито», — наголосив Тихий.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що передавання Донбасу Росії не зупинить війну, а лише спровокує Кремль на вимоги віддати Запорізьку та Херсонську області.

