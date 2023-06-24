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ФСБ закликало "вагнерівців" затримати Пригожина

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ФСБ закликало "вагнерівців" затримати Пригожина

У ФСБ заяви Пригожина назвали зрадницькими / Фото: Associated Press

ФСБ закликала бойовиків «Вагнера» не виконувати накази Пригожина та затримати його.

Про це інформує Центр громадських зв'язків ФСБ. 

"Закликаємо бійців ПВК не робити непоправної помилки, припинити будь-які силові дії проти російського народу, не виконувати злочинні та зрадницькі накази Пригожина, вжити заходів для його затримання", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин може провести за ґратами від 12 до 20 років. Про це заявили у ФСБ Росії. 

Додамо, що раніше ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПДВ і вбили багато бойовиків.

У відповідь в адміністрації Путіна почалась паніка після заяв Пригожина

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Дата публікації
Перегляди
2859
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