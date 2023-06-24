ФСБ закликало "вагнерівців" затримати Пригожина

ФСБ закликала бойовиків «Вагнера» не виконувати накази Пригожина та затримати його.

Про це інформує Центр громадських зв'язків ФСБ.

"Закликаємо бійців ПВК не робити непоправної помилки, припинити будь-які силові дії проти російського народу, не виконувати злочинні та зрадницькі накази Пригожина, вжити заходів для його затримання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що ватажок ПВК "Вагнер" Пригожин може провести за ґратами від 12 до 20 років. Про це заявили у ФСБ Росії.

Додамо, що раніше ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПДВ і вбили багато бойовиків.

У відповідь в адміністрації Путіна почалась паніка після заяв Пригожина.

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