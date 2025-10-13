- Дата публікації
FT: Трамп може зустрітися із Зеленським у п’ятницю: чи допоможе це припинити війну
За інформацією ЗМІ, Трамп планує прийняти Зеленського у Вашингтоні цього тижня.
У п’ятницю, 17 жовтня, у Вашингтоні може відбутися зустріч між президентом Володимиром Зеленським і американським лідером Дональдом Трампом.
Про це повідомляє журналіст Financial Times Крістофер Міллер із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
«Президент Трамп планує зустрітися з президентом Зеленським у Вашингтоні в п’ятницю, повідомили мені троє людей, знайомих з планами», — написав журналіст у соцмережі Х.
За його словами, зустріч може відбутися після двох телефонних розмов між президентами минулими вихідними, під час яких вони обговорювали продаж ракет Tomahawk та шляхи припинення війни з Росією, а також після того, як українська делегація розпочала тиждень переговорів з американськими колегами у Вашингтоні.
Нагадаємо, що сьогодні, 13 жовтня, Дональд Трамп заявив, що після Гази візьметься за війну в Україні.
Натомість Володимир Зеленський заявив, що завершення війни між Ізраїлем та ХАМАС посилює надію на те, що війна в нашій державі також завершиться.