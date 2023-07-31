Фундація Олени Зеленської спрямовує $500 тис. на укриття у школах та $600 тис. на відновлення операційних Ізюмської лікарні

Фундація Олени Зеленської розпочинає новий проєкт із облаштування безпечних укриттів в українських школах та спрямовує на це 500 тиcяч доларів США, які вдалося акумулювати завдяки підтримці міжнародних партнерів. Ще 600 тисяч доларів США Фундація спрямує на відновлення Ізюмської центральної лікарні, а саме чотирьох операційних.

Фундація Олени Зеленської розпочинає новий проєкт із облаштування безпечних укриттів в українських школах та спрямовує на це 500 тиcяч доларів США, які вдалося акумулювати завдяки підтримці міжнародних партнерів. Ще 600 тисяч доларів США Фундація спрямує на відновлення Ізюмської центральної лікарні, а саме чотирьох операційних.

Про це розповіла директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова під час зустрічі команди Фундації та першої леді України Олени Зеленської із прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Катар Шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані.

"Фундація вирішила направити на ремонт та оснащення укриттів у школах 500 тисяч доларів США. І це тільки перші кроки. Це новий проєкт у напрямку "освіта", який дозволить безпечно навчатися та соціалізуватися тисячам дітей із регіонів, де через повномасштабну війну та брак укриттів школи раніше працювали здебільшого онлайн. Зокрема, Чернігівської, Дніпропетровської областей, тощо", – зазначила Ніна Горбачова, директорка Фундації Олени Зеленської.

Це спільний проєкт Фундації Олени Зеленської та Благодійного Фонду Київської школи економіки (KSE Foundation), мета якого – облаштувати якомога більше безпечних укриттів у навчальних закладах України. Перші укриття будуть готові у вересні-жовтні 2023 року.

Ще один пріоритетний проєкт, про який перша леді та директорка Фундації розповіли делегації із Держави Катар, – це відновлення Ізюмської центральної лікарні.

"Проєкт відновлення лікарні в Ізюмі є тривалим та витратним. Але жителі громади повинні мати можливість отримувати якісну медичну допомогу. Ключовою потребою на сьогодні є облаштування щонайменше чотирьох операційних. Тому ми вирішили негайно спрямувати 600 тисяч доларів США на цю ціль. І це лише перший крок. Збір на комплексну відбудову опорного медичного закладу триває", – розповіла Ніна Горбачова.

Місто Ізюм та сама лікарня перебували під окупацією агресора майже пів року. Після деокупації регіону Україна отримала знищену та розграбовану лікарню, яка сьогодні працює на 10% власної потужності.

Проєкт із відновлення лікарні є масштабним. Для повної відбудови потрібно, зокрема, збудувати новий корпус хірургічного та терапевтичного відділення, який був зруйнований агресором, реконструювати відділення педіатрії, акушерства та гінекології, лікувально-діагностичне відділення, відділення невідкладної допомоги та інше.

Відтак, Фундація на різних міжнародних майданчиках продовжує залучати кошти для повноцінного відновлення роботи медичного закладу.

Фундація Олени Зеленської спрямовує $500 тис. на укриття у школах та $600 тис. на відновлення операційних Ізюмської лікарні / Фото: пресслужба Фундації

Зустрічі команди Фундації та першої леді України Олени Зеленської із прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Катар Шейхом Мухаммедом бін Абдулрахманом Аль-Тані / Фото: пресслужба Фундації

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