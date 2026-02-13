Фундаментальне рішення: Сибіга заявив про готовність США ратифікувати гарантії безпеки

Конгрес США готовий закріпити гарантії безпеки для України на законодавчому рівні / © Associated Press

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про принципову згоду американської сторони надати Києву гарантії, які пройдуть процедуру ратифікації в парламенті США. Це кардинально відрізняє новий документ від усіх попередніх декларацій та меморандумів та переводить відносини у площину твердих юридичних зобов’язань.

Про це він розповів на полях Мюнхенської конференції у відповідь на запитання журналістів.

Фундаментальна зміна: ратифікація в Конгресі

Міністр підкреслив, що для України критично важливою є саме правова природа, сила та послідовність майбутніх домовленостей. Ключова новина полягає в тому, що Вашингтон готовий піти на безпрецедентний крок у двосторонніх відносинах.

«Якщо ми говоримо про правову природу гарантій безпеки, ми отримали інформацію від американської сторони, що вони готові ратифікувати їх у Конгресі. Це фундаментально для нас. І, ймовірно, у нас є майже готовий проект двосторонніх гарантій безпеки, а не запевнень, вперше в нашій історії», — заявив Андрій Сибіга.

Чому це важливо

Ратифікація угоди Конгресом США означає, що документ стає частиною американського законодавства (law of the land). Такі гарантії залишаються чинними незалежно від зміни президента чи адміністрації у Білому домі.

Це переводить підтримку України з площини політичних обіцянок («запевнень», як це було з сумнозвісним Будапештським меморандумом) у площину юридично зобов’язуючих міжнародних договорів. За словами очільника МЗС, проект цього історичного документа вже перебуває на фінальній стадії підготовки.

Нагадаємо, Київ спільно із західними союзниками розробив чотириступеневу систему гарантій безпеки. Вона охоплює потужні Збройні сили, створення так званої «коаліції охочих» для безпосереднього захисту, нарощування спільного виробництва зброї та фінальний акорд — повноправне членство в Європейському Союзі.