"Фюрер" Путін не бажає завершувати війну: експерт ошелешив заявою

Експерт вважає, у найближчі місяці з цього глухого кута виходу не буде.

Російський президент-диктатор Володимир Путін зараз просто тягне час. "Фюрер" не бажає завершувати розпочату в Україні війну.

Таку думку висловив експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов в ефірі "КИЇВ24".

"Путін тягне час. Він намагається дочекатися моменту, коли, можливо, карти перескладуться для нього краще. Ілюзія, що Путін готовий просто зараз завершити війну на якихось компромісних умовах, існує тільки в голові певних мрійників, зокрема Дональда Трампа", - вважає він.

За словами експерта, наразі він не бачить перспективи, "щоб ми (умовно завтра) розпочали вести реальні переговори". Щоб вийти з цього кута, має бути дві умови, вважає Богданов

"Або Росія посиплеться, і ми відвоюємо наші законні території. Або Путін зрозуміє, що РФ війну продовжити вже не може. Тим часом Україна, наприклад, не можемо вже наступати та відвойовувати території. Тоді обидві сторони готові до перемовин. Поки оці всі танці, які ми спостерігаємо між Росією і Америкою, Америкою і Україною, Америкою Європою. Здаються на те, що Путін затягує час. Мені не видається це реальними переговорами.Не готова Росія сьогодні війну закінчувати ", - наголошує Богданов.

Експерт вважає, що у найближчі місяці з цього глухого кута виходу не буде.

Нагадаємо, тим часом в Держдепартаменті США зробили серйозну заяву про повне припинення вогню в Україні. У Вашингтоні вважають, що Україна та Росія "перебувають лише на відстані кроку" від цього.

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