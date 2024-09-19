"Фюрер" Путін пригрозив Заходу війною: у США відреагували

Погрози російського "фюрера" Володимира Путіна через можливий дозвіл Україні бити по РФ далекобійною західною зброєю не зможуть бодай якось вплинути на рішення союзників.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю Фаріду Закарії.

"Я не можу читати його думки. Моя точка зору на те, що він сказав і вчора, і багато разів раніше, є такою. Президент Байден і наша адміністрація відмовилися від того, що погрози Росії можуть паралізувати наші рішення. Ми очевидно поставляємо величезну кількість зброї до України і будемо продовжувати це робити попри російські погрози", — заявив американський політик.

З його слів, у Білому домі не говорять, що Росія не становить взагалі жодної загрози, оскільки бачать, як Москва намагається завдати шкоди країнам НАТО.

"Нас не паралізує те, що вони говорять. Ми дивимося, що робить і що каже Росія. Відповідно ми вибудовуємо власні рішення і робимо це в координації зі своїми партнерами та Україною. Але ми не маємо наміру дослуховуватися до якихось конкретних заяв [Москви] як до біблійних настанов", — наголосив Джейк Салліван.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін пригрозив Великій Британії та Сполученим Штатам Америки тим, що вони будуть "воювати" з Росією, якщо дозволять Україні використовувати ракети великої дальності для ударів по цілях у його країні.

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