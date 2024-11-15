"Фюрер" робить ставку на замороження війни: до якої дати Путін прагне вибити ЗСУ з Курщини

Президент-диктатор РФ Володимир Путін намагається вибити ЗСУ з Курської області якнайшвидше, бо планує "заморозити" воєнні дії до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

Таку думку висловив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в коментарі "24 Каналу".

"Путін робить ставку на заморозку воєнних дій з приходом на пост президента США Дональда Трампа. Зараз намагається робити все, що можливо до цього часу. Для нього під час заморозки перебування українських військ на Курщині буде подібне до смерті", - вважає Світан.

За словами експерта, армія РФ активізувала штурми на Курському напрямку. Втім, витиснути ЗСУ так і не змогли. Росіяни намагаються просунутися далі, але при цьому їхні втрати сягають рекордних показників. Світан прогнозує, що українські військові будуть успішно користуватися цим наміром РФ і знищувати росіян під час їхніх відчайдушних штурмів.

Зараз завдяки засобам ураження дії до 40 кілометрів ЗСУ вдається уражати левову частку ворога ще до безпосереднього вступу в бої:

"Щоденно Генштаб повідомляє про до 2000 вбитих росіян, от приблизно половина з них мінусується на Курському напрямку", - додав Роман Світан.

Нагадаємо, аналітики ISW у новому звіті повідомили, що армія РФ просувається далі в межах українського виступу в Курській області. Зокрема, в Глушківському районі.

Читайте також: