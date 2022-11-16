G20 погодила декларацію, в якій засудила війну Росії проти України

Водночас у декларації вказано про "відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій".

Країни-члени G20 погодили спільну заяву, в якій засудили війну Росії проти України та згадали резолюцію Генасамблеї ООН із закликом до РФ вивести війська з сусідньої держави.

Про це це повідомляє Reuters.

За даними трьох дипломатичних джерел, декларацію погодили усі країни-учасниці "Великої двадцятки". Учасник німецької делегації повідомив, що текст проєкту резолюції, який з’явився у ЗМІ ще 15 листопада, залишився без змін.

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Згідно з текстом документа, "більшість країн-членів рішуче засуджують війну в Україні та наголошують, що вона спричиняє велетенські страждання та погіршує проблеми у глобальній економіці, що існують".

Водночас у декларації вказано про "відмінність поглядів щодо ситуації та санкцій".

У заяві також йдеться про необхідність дотримуватися міжнародного права і неприйнятність застосування ядерної зброї.

Окрім того, члени G20 вітають продовження роботи "зернового коридору" через Чорне море.

Зауважимо, що ухвалення спільної декларації країн "Групи двадцяти" тривалий час було під питанням через суттєві відмінності позицій щодо війни РФ проти України. Зокрема – через те, що Росія теж входить до G20.

Нагадаємо, під час саміту "Великої двадцятки" на Балі 15 листопада президент України Володимир Зеленський запропонував умови миру. До списку увійшли, енергетична, радіаційна, ядерна та продовольча безпека, звільнення всіх полонених і депортованих, виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.

Того ж дня після масованої ракетної атаки з боку РФ по Україні голова українського МЗС Дмитро Кулеба закликав лідерів G20 дати "принципову реакцію" на злочинні дії країни-агресорки.

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