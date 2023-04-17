G7 хоче довести Путіну, що він не досягне своїх цілей в Україні - Бербок

У цьому запевнила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, яка бере участь у зустрічі голів МЗС «Великої Сімки».

Про це пише Укрінформ.

«Як кризова команда в тривалій місії, G7 минулого року протиставляла російській агресії навпроти один бар'єр за іншим: зимовою допомогою для людей в Україні, антиросійськими санкціями та обмеженням цін на нафту. За нашої підтримки Україні вистояла проти російської енергетичної війни та зимового наступу», - додала Бербок.

Під час зустрічі в Японії представники G7 підтвердять і посилять свої зобов'язання.

«Наразі йдеться про те, аби показати Путіну нашу рішучість щодо того, що він не досягне своїх цілей також через виснаження та втому», - сказала дипломат.

Також вона нагадала, що в G7 працюють над рішеннями боргових криз багатьох країн, наполегливо намагаються не допустити глобального голоду, борються з найбільшим безпековим ризиком століття - кліматичною кризою.

«Як G7, ми сильні разом, тому що ми точно знаємо, за що ми стоїмо: за міжнародний порядок, в якому верховенство права та міжнародне право мають пріоритет перед правом сильнішого. За економічні відносини, які базують не на залежностях, а на справедливості та загальних правилах конкуренції», - резюмувала Бербок.

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Нагадаємо, що Бербок переконана, що Європа повинна налагодити постачання боєприпасів до України та їхнє виробництво.

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