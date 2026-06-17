G7 готова дати Україні ліцензії на виробництво ракет: що вирішили лідери саміту

G7 / © Associated Press

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Лідери країн G7 за підсумками саміту у французькому Евіані оприлюднили спільну заяву щодо ключових геополітичних питань, у якій окремий блок присвятили підтримці України.

У документі наголошується, що країни “Великої сімки” домовилися збільшити постачання Україні систем протиповітряної оборони, додаткових засобів перехоплення повітряних цілей, а також далекобійних спроможностей для захисту від російських атак.

Окремо G7 заявила про готовність розглянути поширення на Україну механізму ліцензування, який дозволить наростити власне військове виробництво. Йдеться, зокрема, про можливість локального виробництва ракет-перехоплювачів та інших оборонних систем, що може суттєво посилити український оборонно-промисловий комплекс.

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Також учасники саміту погодилися посилити тиск на російську економіку, зокрема через нові санкції проти енергетичного сектору РФ. Лідери наголосили, що продовжать підтримувати енергетичну стійкість України напередодні наступного зимового періоду.

Раніше президент Володимир Зеленский неодноразово закликав партнерів прискорити передачу систем ППО та дозволити Україні масштабувати власне виробництво сучасного озброєння для захисту від російських балістичних атак.

Нагадаємо, після зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що Росія має усвідомити неминучість відповідальності за війну. Він наголосив, що тиск на РФ потрібно посилювати, щоб змусити її припинити агресію. За словами президента, Україна розраховує на чітку позицію партнерів і подальшу підтримку у протидії Росії.

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