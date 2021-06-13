G7 підтримує Україну і готова допомогти її реформаторським зусиллям — глава Єврокомісії

Україні необхідні сильні інститути, що базуються на основі верховенства права
Україна займає важливе місце в обговореннях на зустрічах лідерів країн "Великої сімки" (G7 — ред.).
Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен в сервісі мікроблогів Twitter.
"Україна займає важливе місце в нашому порядку. G7 підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти її реформаторським зусиллям. Україні необхідні сильні інститути, що базуються на основі верховенства права", — написала вона в соцмережі.
Раніше повідомлялося, що лідери G7 ухвалять декларацію щодо боротьби з новими пандеміями. Текст декларації буде опублікований в завершальний день саміту.
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