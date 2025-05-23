G7: російські активи залишаться замороженими до завершення агресії та компенсації Україні

Велика сімка / © Associated Press

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Під час саміту G7 у Банфі, Канада, міністри фінансів та керівники центральних банків країн "Великої сімки" підтвердили, що російські суверенні активи залишатимуться замороженими до припинення агресії проти України та повного відшкодування завданих збитків.

Про це йдеться у спільному комюніке, ухваленому за підсумками саміту міністрів фінансів країн G7, що завершився в Канаді.

Загальна сума заморожених російських активів у країнах G7 та ЄС оцінюється приблизно в $300 мільярдів. Ці кошти використовуються для фінансування допомоги Україні, зокрема через програму "Extraordinary Revenue Acceleration" (ERA), яка передбачає надання $50 мільярдів у вигляді позик, що будуть погашені коштом прибутків від заморожених активів.

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Міністри також попередили про можливе посилення санкцій проти Росії, включаючи зниження цінової стелі на нафту, якщо Москва не припинить війну . Країни, що підтримують Росію у війні, будуть виключені з участі у відновленні України.

Це рішення G7 підкреслює єдність західних країн у підтримці України та намір змусити Росію нести відповідальність за свої дії.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що було б краще, якби Росію не виключали із “Великої вісімки” — групи країн світу, які найбільшою мірою впливають на розвиток світової економіки та політики.