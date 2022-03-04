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Галущенко: загроза обстрілів українських АЕС перевищує небезпеку від будь-якої ядерної ракети

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Галущенко: загроза обстрілів українських АЕС перевищує небезпеку від будь-якої ядерної ракети

Вікіпедія

Світова спільнота повинна діяти негайно, адже очікування щодо прийняття відповідного рішення може мати катастрофічні наслідки. 

Загроза обстрілів українських атомних електростанцій російськими військами перевищує загрозу удару будь-якою ядерною ракетою.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телеканалу "Рада", - пише Укрінформ. 

"Питання не в тому, яка країна випустить ядерну ракету. Питання в тому, що (в Україні - ред.) 15 енергоблоків. І, наприклад, на Запорізькій станції є сховище ядерного палива. Це загроза, яка перевищує будь-які ракети", - сказав міністр.

За його словами, світова спільнота повинна діяти негайно, адже очікування щодо прийняття відповідного рішення може мати катастрофічні наслідки. 

Галущенко зауважив, що Україна неодноразово попереджала МАГАТЕ про потенційну загрозу, а також нагадав, що Росія є членом цієї організації та повинна виконувати будь-яке її рішення.

Нагадаємо, російські загарбники, які захопили ЧАЕС, зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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