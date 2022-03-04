Галущенко: загроза обстрілів українських АЕС перевищує небезпеку від будь-якої ядерної ракети

Світова спільнота повинна діяти негайно, адже очікування щодо прийняття відповідного рішення може мати катастрофічні наслідки.

Загроза обстрілів українських атомних електростанцій російськими військами перевищує загрозу удару будь-якою ядерною ракетою.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телеканалу "Рада", - пише Укрінформ.

"Питання не в тому, яка країна випустить ядерну ракету. Питання в тому, що (в Україні - ред.) 15 енергоблоків. І, наприклад, на Запорізькій станції є сховище ядерного палива. Це загроза, яка перевищує будь-які ракети", - сказав міністр.

За його словами, світова спільнота повинна діяти негайно, адже очікування щодо прийняття відповідного рішення може мати катастрофічні наслідки.

Галущенко зауважив, що Україна неодноразово попереджала МАГАТЕ про потенційну загрозу, а також нагадав, що Росія є членом цієї організації та повинна виконувати будь-яке її рішення.

Нагадаємо, російські загарбники, які захопили ЧАЕС, зазнають значного зовнішнього та внутрішнього опромінення у Чорнобильській зоні відчуження.